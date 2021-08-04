«سيتا» ومؤسسة ولى العهد توقعان مذكرة تفاهم لخلق فرص وظيفية فى الأردن

جدة - نرمين السيد - وقعت شركة "سيتا" المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات فى قطاع النقل الجوى، ومؤسسة ولى العهد مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات للمساعدة فى تحسين الفرص الوظيفية للطلاب والمهنيين الشباب فى الأردن، حيث يشكل التدريب المهنى والتدريب الداخلى وبرامج الدراسات العليا جزءا من هذه الاتفاقية.





ومع وجود حوالى 70٪ من سكان الأردن، تقل أعمارهم عن 30 عاما، ستساعد مذكرة التفاهم هذه الشباب الأردنى على تطوير مهارات جديدة، كما ستفتح الباب لخلق فرص عمل جديدة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهو القطاع صاحب الأولوية فى الاقتصاد المحلى.

ستوفر هذه الفرصة الإمكانيات لطلبة المرحلة الجامعية الأولى الدارسين فى جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولى العهد، لتلقى دورات تدريبية، كما ستوفر تدريب مهنى لاكساب الشباب والشابات المهارات ذات القيمة، وستمكنهم من خوض غمار التجارب الحقيقة فى عالم الصناعة، حيث يمكن لحديثى التخرج من تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) تطوير حياتهم المهنية كجزء من برنامج الدراسات العليا "Accelerate" التابع لشركة "سيتا" والحصول على الخبرة العملية من قبل نخبة من الخبراء فى هذا المجال.

تشمل الاتفاقية أيضا سلسلة من الأنشطة للطلاب والمهنيين الشباب لتطوير حلول مبتكرة للتغلب على تحديات محددة تواجه قطاع النقل الجوى حاليا وفى المستقبل. وتهدف هذه الأنشطة الابتكارية إلى المساعدة فى تعزيز مهارات تنظيم المشاريع والمتطلبات الفكرية لبدء العمل، والضرورية للنجاح فى كل من قطاعى تكنولوجيا المعلومات والتنمية الاقتصادية.

وتعتبر مؤسسة ولى العهد منظمة رائدة تعزز قدرات الشباب والشابات وتولى مواضيع ريادة الأعمال أولوية كبيرة، وهى مجالات تعد حاسمة لنمو الاقتصاد الأردنى.

وفى حديثها فى حفل توقيع مذكرة التفاهم، قالت الدكتورة تمام منكو، المدير التنفيذى لمؤسسة ولى العهد: "يسعدنا توسيع شراكتنا بشكل رسمى مع "سيتا" ومواصلة تعزيز الروابط مع مؤسسات القطاع الخاص، حيث ستساعد خبرة "سيتا" الصناعية والتقنية الشباب فى الأردن على تطوير مهاراتهم الحيوية والهامة فى قطاع تقنيات المعلومات وتميزهم عن غيرهم فى سوق العمل".

وقال هانى الأسعد، رئيس شركة "سيتا" فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحرص على مواصلة التزامنا فى دعم مجتمعاتنا بالخبرات المطلوبة، وستدعم هذه الشراكة مع مؤسسة ولى العهد أهدافنا المشتركة المتمثلة فى صقل المهارات واكتشاف المواهب الجديدة ورعايتها والمساعدة فى تحسين الآفاق الوظيفية لها من خلال الخبرة العملية ذات الصلة بسوق العمل".