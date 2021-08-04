مبعوث بوتين: ثورة طاقة ناشئة ستغير النخب العالمية

جدة - نرمين السيد - أكد أناتولى تشوبايس، المبعوث الخاص للرئيس الروسى للعلاقات مع المنظمات الدولية، اليوم الأربعاء، أن العالم يشهد بوادر ثورة فى مجال الطاقة ستؤدى إلى تغيير فى النخب العالمية.





وحذر تشوبايس حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية، من أن روسيا قد تواجه ضربة قوية، إذا لم تكن جاهزة لمثل هذه التغيرات التكنولوجية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هذه التغيرات تفتح إمكانيات جديدة أمام البلاد. ورأى، أن المرحلة الانتقالية الجديدة لن تختلف كثيرا عن الثورة الصناعية للقرنين الـ18 والـ19، موضحا أن العملية الحالية ستكون أسرع بكثير وتستغرق ما بين 30 و50 عاما.



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