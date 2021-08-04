"كان في عصفور عالشجرة".. فكرة لإحياء ذكرى ضحايا مرفأ بيروت

مع ذكرى مرور عام على تفجير 4 أغسطس الذي دمر مرفأ بيروت، وأخرجه من الخدمة، وتسبب بأكثر من 200 ضحية وآلاف الجرحى، تابعت مبادرة "كان في عصفور ع الشجرة" مسيرتها التي تتمثل بتوزيع مكتبات تذكارية بعدد ضحايا التفجير الدامي، على محافظات لبنان التسع، بدءا من العاصمة بيروت وانطلاقا منها إلى معظم المناطق والمحافظات اللبنانية .

فكرة إنشاء المكتبة الصغيرة بدأت بعد التفجير الدامي الذي ضرب مرفأ بيروت، وستكون كل مكتبة بمثابة نصب تذكاري لأرواح الضحايا يبقيهم في الذاكرة والوجدان، يشبه بيوت العصافير.

وفي أسفل النصب، سيكون هناك مكان مخصص للكتب، لتشجيع الأطفال على القراءة مع إمكانية تبادل الكتب مجانا، ويحمل كل مجسّم اسما من أسماء الضحايا،كما أوضحت صاحبة الفكرة رانيا زغير لموقع دوت الخليج.

وقالت صغير: "بعد عام على التفجير، استطعنا الآن إنشاء المكتبة الصغيرة رقم 200 المنتشرة على كل الأراضي البنانية، وفي يوم من الأيام من الممكن أن نرى هذه المكتبات الصغيرة الصفراء في باريس مثلا أو طوكيو".

وتضيف الكاتبة زغير "المشروع على الصعيد الشخصي زادني ثقة بنفسي ورفع من معنوياتي على الصعيد الإجتماعي والإنساني وعرفني على أهل الضحايا الذين صرت أتعاطف معهم كأسرة واحدة".

وتتابع زغير مسار مشروع "كان في عصفور عالشجرة " لتقول ردا على سؤال: " مشروعي مواكب ومشابه تماما لمسار التحقيق في الجريمة والبحث عن العدالة الضائعة، وهذه القضية المحقة مستمرة حتى كشف أدواتها ومنفذيها الذين ينبغي أن ينالوا عقابهم العادل".

وعن طريقة تغذية هذه المكتبات الصغيرة بالكتب، تضيف زغير أن الباب مفتوح لتقديم الكتب وتبادلها في المكتبة، ويمكن استعارتها أيضا، كما يمكن للقراء من كل الأعمار تزويد هذه المكتبات بالكتب لتشجيع التبادل الثقافي والمعرفي.

والكاتبة رانيا زغير هي ناشرة لبنانية مصنّفة ضمن أكثر المؤلفين الذين يُقرأ لهم من قبل "ذا إيكونومست" عام 2017، وأسست دار "الخياط الصغير" في عام 2007 التي تُعنى بنشر كتب الأطفال المصوّرة، وترجِمت أعمالها إلى 20 لغة.