السيسي يدعو لسرعة إنهاء الفراغ الحكومي في لبنان

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سرعة إنهاء الفراغ الحكومي في لبنان، محذرا من انزلاق البلاد إلى "نفق مظلم".

وتحدث السيسي عبر الفيديو خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني، السبت، الذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، بمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.

ويهدف المؤتمر، الذي يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، إلى متابعة واستكمال الجهود الدولية المشتركة، من أجل مساعدة الشعب اللبناني على تجاوز كافة التحديات التي تواجهه، وباتت تخيم على كافة مناحي الحياة في البلاد.

ووفق بيان الرئاسة المصرية، قال السيسي إنه من الضروري "سرعة إنهاء هذا الفراغ الحكومي درءا لمخاطر انزلاق لبنان إلى نفق مظلم لا رابح فيه، سيتحمل الشعب اللبناني تبعاته".

وطالب الرئيس المصري "كافة الأطراف بالارتقاء إلى قدر المسئولية، وإعلاء المصلحة العليا للبلاد للإسراع في تشكيل حكومة وطنية مستقلة من ذوي الخبرة والاختصاص".

وقبل أيام، أعلن نجيب ميقاتي قبوله تشكيل حكومة جديدة في لبنان، لتحل محل حكومة حسان دياب المقالة منذ كارثة المرفأ، لكنها لا تزال تتولى مهام تصريف الأعمال.

كما شدد السيسي على "أهمية قيام كافة الأطراف بالنأي بلبنان عن التجاذبات والصراعات الإقليمية، وتركيز الجهود على تقوية مؤسسات الدولة، خاصة أن المؤتمر يمثل رسالة لكافة السياسيين اللبنانيين بأن المجتمع الدولي على استعداد لدعم لبنان فور إنهاء أزمة الفراغ الحكومي واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي، بما يتيح الانتقال من مرحلة الدعم الإنساني إلى مرحلة الدعم الاقتصادي وبناء مستقبل أفضل للشعب اللبناني".

وأشار السيسي إلى الجهود التي تبذلها مصر منذ وقوع حادث مرفأ بيروت العام الماضي، لتوفير السلع الاستراتيجية والدعم للبنية التحتية في لبنان، وإعادة تأهيل المباني التي تضررت من الانفجار.

والشهر الماضي وصلت سفينة حربية مصرية إلى بيروت، محملة بما يزيد عن 300 طن من المساعدات للبنان، بالتكامل مع جهود المستشفى الميداني المصري في بيروت الذي يقدم الخدمات الطبية يوميا، إلى جانب توفير كميات من الأدوية لعلاج فيروس كورونا، في إطار مساعدة لبنان على مواجهة تبعات هذه الجائحة العالمية.