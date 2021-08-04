فيديو.. طريقة متهورة لكسب المشاهدات على "السوشال ميديا"

لا يعدم نجوم شبكات التواصل وسيلة من أجل تحقيق مشاهدات كبيرة على تلك الشبكات، وإن تطلب الأمر خوض مغامرات خطيرة، وهذا ما حدث نجم روسي وصديقته.

وأراد سيرغي كوسينكو، الذي يتابعه 5 ملايين شخص على "إنستغرام" يذهب بعيدا في "جنون السوشال مييدا"، فربط صديقته الحسناء فوق السيارة الفارهة بالحبلال والأغلال وانطلق في شوارع موسكو.

ولوحظ في الفيديو أنه كان يقود السيارة من طراز "رولز رايس" في يد واحد، بينما كانت اليد الثانية أصفاد تربط أيضا يد صديقته.

واستعان سيرغي بمصورين لوثيق الرحلة الخطيرة وأيضا لرصد ملامح الاندهاش على وجوه سكان العاصمة الروسية.

ولسبب غريب واضح، وضح المؤثر الروسي لاصقا على فم صديقته.

وخلال يومين فقط من نشر الفيديو، حصد وما يزيد عن 81 ألف إعجاب وأكثر من 3 آلاف تعليق.

وكتب في تعليق متقضب مرفق بالفيديو: "فقط شاهد حتى النهاية. لقد فعلت ذلك 20 مرة بالفعل".

وقالت وسائل إعلام روسية، إن سيرغي وصديقته خاضا هذه التجربة الخطيرة ضمن ما يمسيانه "اختبارات الثقة"، لكن هذه الاختبارات كلفته كثيرا.

وذكرت تقارير أن السلطات فتحت تحقيقا في الفيديو، وفرضت غرامة على نجم "إنستغرام" بقيمة بلغت 750 روبل روسي لارتكابه مخالفة القيادة المتهورة.