أخبار اليمن : إغلاق 4 محال تجارية مخالفة لقوائم الأسعار

إغلاق 4 محال تجارية مخالفة لقوائم الأسعارأغلق مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء اليوم 4 محال تجارية خلال حملة الرقابة السعرية على الأسواق.

استهدفت الحملة الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمصانع والمستودعات والمعامل والمنشآت التجارية في مركز المحافظة والمديريات للتأكد من مدى الالتزام بالأسعار الرسمية المحددة في قوائم وزارة الصناعة.

وأوضح مدير مكتب الصناعة بالمحافظة فهد الغرباني أن الحملة أغلقت أربعة محلات تجارية كبيرة بينها اثنين للبيع بالجملة مخالفة للقائمة السعرية في سوق شملان بمديرية همدان ، وضبط عدد من المخالفات التموينية في مديريات المحافظة.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المسئول الحكومي تأكيده : أن الحملة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات الرادعة تجاه أي رفع للأسعار والتلاعب بقوت المواطن.

وأشار إلى أهمية تعاون الأجهزة الأمنية في المحافظة والمديريات لتعزيز جهود فرق حملة الرقابة التجارية التابعة لمكتب الصناعة وفروعه في ضبط المخالفين بما يكفل حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار السعري والسلعي في السوق.

