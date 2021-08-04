فيديوجراف.. قصة اختطاف سفينة خليج عمان

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر أمنية بحرية، تعرض ناقلة "أسفلت برينسيس" البريطانية لحادث خطف فى خليج عمان أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن تسعة مسلحين مشتبه فيهم صعدوا على ما يبدو على متن السفينة واحتجزوا طاقمها.





وقالت مصادر بريطانية، إن الجيش الإيرانى أو وكلاء له وراء عملية الاختطاف، فيما نفى الحرس الثورى الإيرانى، تورطه أو إحدى ميليشياته بحوادث السفن بخليج عمان، وقال إن "اتهامنا بخطف سفينة فى خليج عمان دعاية تسبق استهدافنا". وبعد ساعات من الواقعة، أعلنت وكالة الأمن البحرى البريطانية، أن الحادث على متن سفينة قبالة شواطئ الإمارات الذى اعتبر "عملية خطف محتملة" انتهت من دون أضرار. وأوضحت أن الأشخاص الذين صعدوا على متن السفينة "غادروها" وباتت "فى أمان وانتهى الحادث".

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