بريطانيا: حان وقت الشدة مع إيران

جدة - نرمين السيد - وأضاف كارتر فى مقابلة إذاعية: "ما نحتاج إلى القيام به، بشكل أساسى، هو تحميل إيران مسؤولية سلوكها المتهور للغاية، لقد ارتكبوا خطأ كبيرا فى الهجوم الذى قاموا به ضد سفينة ميرسر ستريت الأسبوع الماضي. لقد أدى إلى تدويل حالة اللعب فى الخليج إلى حد كبير".
وتابع: "فى النهاية علينا إعادة الردع لأن مثل هذا السلوك هو الذى يؤدى إلى التصعيد".
وشدد على أن السلوك الإيرانى فى حال عدم ردعه "يمكن أن يؤدى ذلك بسهولة شديدة إلى سوء التقدير وسيكون ذلك كارثيا للغاية على جميع شعوب الخليج والمجتمع الدولى".
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