معن أسعد يقود سوريا لأول ميدالية أولمبية منذ 2004

حقق الرباع السوري معن أسعد أول ميدالية لبلاده في الأولمبياد منذ دورة 2004، وذلك بعد إنجازه اللافت في مسابقة رفع الأثقال بنسخة طوكيو.

وحقق أسعد الميدالية الرونزية في رفع الأثقال وزن 109 كيلوغرامات، الأربعاء، ضمن أولمبياد طوكيو 2020. وجاء الرباع السوري المتألق ثالثا خلف الإيراني علي داوودي والجورجي لاشا تالاخادزه، في اليوم الأخير لمسابقة رفع الأثقال في الأولمبياد. وتعتبر هذه الميدالية الأولمبية الرابعة في تاريخ سوريا، التي سبق أن حققت فضية في المصارعة عام 1984، وذهبية لغادة شعاع في مسابقة السباعي عام 1996، وبرونزية في الملاكمة عام 2004.

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