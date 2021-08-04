مصر تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 5 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأفادت الوزارة في بيانها اليومي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتعافي 801 حالة من المصابين بالفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 232 ألفا و 60 حالة حتى مساء الثلاثاء.
وأضافت أن إجمالي عدد الحالات المسجلة في مصر بلغ 284 ألفا و 415 ، من بينها 16 ألفا و 540 حالة وفاة.
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