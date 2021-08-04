الاتحاد التونسى للشغل: البرلمان أصبح جزءا من الأزمة وما يشهده غير مقبول

جدة - نرمين السيد - وطالب الاتحاد التونسى للشغل، فى بيان بثته قناة "العربية" الإخبارية، بالإسراع فى تشكيل حكومة مصغرة من 20 وزيرا بعيدا عن "المحاصصة".

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد، اتخذ تدابير استثنائية من أجل إنقاذ البلاد، إذ قرر إعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى من منصبه، وتجميد سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب، ما أدى لخروج عدد كبير من المواطنين احتفالا بقرارات الرئيس وسقوط الإخوان.