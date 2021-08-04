بريطانيا: على مجلس الأمن الرد على أعمال إيران المزعزعة للأمن

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، إنه يجب على مجلس الأمن الرد على أعمال إيران المزعزعة للأمن وانتهاكها للقانون الدولى، وذلك فى أعقاب الهجوم على ناقلة قبالة ساحل عمان.





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