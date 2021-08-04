الاحتلال الإسرائيلى يجدد القصف المدفعى على حدود لبنان

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوكالة اللبنانية للاعلام، بأن القصف الإسرائيلى تجدد على "سهل مرجعيون" ووقعت ثلاث قذائف مدفعية جديدة فى المكان. وأضافت أن جيش الاحتلال أطلق كذلك، قذائف من عيار 155 ملم، سقطت فى خراج "راشيا الفخار" قضاء حاصبيا. وكان الاحتلال الإسرائيلى قد أعلن فى وقت سابق من اليوم، قصفه لمناطق فى الجنوب اللبنانى، ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ منه اليوم الأربعاء.

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