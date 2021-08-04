أبو الغيط: قادة لبنان بحاجة لوقفة مع النفس لإنقاذ البلاد

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن انفجار مرفأ بيروت هو أكبر من مجرد حادثة أو كارثة على ضخامتها، إذ أن الأسباب الجوهرية التى أدت إليه لازالت كامنة فى المُشكلات السياسية والتجاذبات العميقة التى يُعانى منها لبنان.





وأضاف الأمين العام، أن هذه الأسباب ما زالت -للأسف- قائمة من دون تغيير بعد مرور عام كامل على هذه المأساة، كما أنه من المؤسف أيضا عدم حدوث أى تقدم تقريباً فى مسار الكشف عن الحقيقة وعن المُتسببين والمسؤولين عن هذه الجريمة فى حق الشعب اللبنانى.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن أبو الغيط قوله، إن الشعب اللبنانى يستحق أفضل مما ناله، وأن الجميع صار يعرف طريق الخروج من المأزق الخطير الذى تواجهه البلاد، ولكن لازال البعض يُصر مع الأسف على أن يضع مصلحته السياسية فوق مصلحة لبنان.

وحذر أبو الغيط - فى كلمته أمام مؤتمر دعم الشعب اللبنانى عبر الفيديو كونفرانس الذى يعقد بمبادرة فرنسية - من مسارٍ تنزلق فيه الأمور إلى ما هو أخطر وأشد وطأة على اللبنانيين والمنطقة بأسرها، مُلمحاً إلى أن نسيج المجتمع ذاته يوشك أن يتمزق، وأن المؤسسات اللبنانية قد تنهار تحت وطأة هذا الجمود والشلل السياسى.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الطبقة السياسية اللبنانية إلى وقفة مع النفس لإنقاذ البلد قبل الانحدار إلى ما لا تحمد عقباه، مؤكداً أن الخروج من الأزمة الحالية لازال ممكناً.

وأضاف أنه يأمل فى أن تتهيأ الظروف اللازمة لاستعادة الثقة فى الدولة والاقتصاد، مطالباً جميع السياسيين بالتفاهم بشكل سريع لتأليف حكومة كفاءات بهدف إجراء الإصلاحات الضرورية التى يمكن أن تضع البلد على المسار السليم.