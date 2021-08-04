دوت الخليج :- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود. وثمن الملك موقف المملكة العربية السعودية الداعم للأردن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك يستقبل وزير الخارجية السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.