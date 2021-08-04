"باهظة الثمن".. هدية جورجينا لرونالدو بمناسبة ذكرى ميلاده

قدمت جورجينا رودريغيز، هدية "باهظة الثمن" لصديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.
ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو استلم، هذا الأسبوع، هديته بمناسبة ذكرى ميلاده الخامس والثلاثين، الذي احتفل به في فبراير 2020.
وأوضحت أن هدية رونالدو هي سيارة "مرسيدس جي-كلاس برابوس" الرياضية متعددة الاستخدامات.
ونشر رونالدو صورة له، على حسابه على "إنستغرام"، واقفا بجانب سيارته الجديدة، مرفقا إياها بتعليق "أتمنى لكم بداية أسبوع جيدة".
وتبلغ تكلفة السيارة، التي تشغلها شركة تصنيع المحركات الألمانية "Brabus"، حوالي 516 ألف جنيه إسترليني (نحو 719 ألف دولار).
وبمقدور السيارة، ذات المحرك القوي بقوة 900 حصان، الانطلاق من 0 إلى 100 كلم في الساعة خلال 3.8 ثانية.
ويملك الدون "مرأب الأحلام"، الذي يضم أسطولا من السيارات الفخمة والفارهة، مثل "بوغاتي شيرون" و"فيراري مونزا" وفيراري "إف 12".
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