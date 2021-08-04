أخبار اليمن : ابتكار “دمية” لتكريم عالمة بأوكسفورد قادت تطوير لقاح لكورونا

ابتكار “دمية” لتكريم عالمة بأوكسفورد قادت تطوير لقاح لكورونا
ابتكرت شركة الألعاب الشهيرة "ماتيل" دمية جديدة من دمياتها "باربي" تكريما للعالمة سارة جيلبرت الأستاذة في جامعة أوكسفورد والتي شاركت في تطويرلقاح لفيروس كورونا.
وقالت جيلبرت، التي قادت تطوير اللقاح، إنها وجدت في البداية هذه الإيماءة "غريبة للغاية"، لكنها تأمل في أن تلهم الفتيات الصغيرات للعمل في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية عن جيلبرت القول: "أنا متحمسة لإلهام الجيل القادم من الفتيات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وآمل أن يدرك الأطفال الذين يرون باربي الخاصة بي مدى أهمية المهن العلمية في مساعدة العالم من حولنا".
كما قالت: "اتمنى أن تبرز دميتي للأطفال مجالات ربما ليسوا على دراية بها، مثل مجال اخصائيي اللقاحات".
وبالإضافة إلى الدمية باربي شبيهة السيدة سارة، أصدرت شركة الألعاب نماذج تكريما لخمس نساء أخريات يعملن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات حول العالم.
وقالت ليزا ماكنايت، النائبة الأولى لرئيس شركة ماتيل ورئيسة قطاع باربي والدمى بالشركة على المستوى العالمي: "تدرك باربي أن جميع العاملين في الخطوط الأمامية قدموا تضحيات هائلة في مواجهة الوباء، والتحديات التي أثارها".
وأضافت أنه: "من أجل تسليط الضوء على جهودهم، نشارك قصصهم ونستفيد من منصة باربي لإلهام الجيل القادم للسير على خطى هؤلاء الأبطال ورد الجميل". المصدر:د ب أ
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