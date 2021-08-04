دوت الخليج :- أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة فوق بلدة الغجر المحتلة، تزامنا مع تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية في الأجواء.
وقالت الوكالة إن "جيش العدو الاسرائيلي أطلق عدة قنابل مضيئة فوق بلدة الغجر المحتلة، في ظل تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار في أجواء المنطقة".
وكانت الوكالة أفادت في 31 يوليو الماضي بأن دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي سرقت 100 رأس ماعز عائدة إلى أحد الرعاة في محلة ملحاثة خراج بلدة شبعا قضاء حاصبيا.
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية فوق بلدة الغجر اللبنانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.