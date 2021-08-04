بابا الفاتيكان يعلن رغبته بزيارة لبنان

أعلن البابا فرنسيس، في الذكرى الأولى للانفجار الهائل في مرفأ بيروت، أن لديه رغبة "شديدة" في زيارة لبنان.
وفي أول خطاب عام له منذ خضوعه لجراحة في الأمعاء قبل نحو شهر، بدا البابا (84 عاما) في حالة طيبة وارتجل أجزاء من خطابه، وعبر عن أمنياته في نجاح جهود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لجمع مساعدات للبنان بأكثر من 350 مليون دولار في مؤتمر للمانحين، كما وجه تحذيرا جديدا للساسة المتشاحنين.
وقال البابا إن الكثيرين في لبنان، الذي يعاني حاليا من أزمة اقتصادية حادة، فقدوا إرادة الحياة.
وأضاف أنه يجب على المانحين مساعدة لبنان "على طريق العودة للحياة".
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