البرلمان العربى يدعو لتوثيق التعاون مع إسلام إباد لمواجهة الإسلاموفوبيا

جدة - نرمين السيد - أكد عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، على أن هناك نقاط اتفاق كبيرة بين الجانبين العربى والباكستانى، مشيرا إلى أنها تمثل مدخلاً بنَّاءً فى توثيق التعاون بين الدول العربية والإسلامية، خصوصا فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، فضلا عن الدعم المتبادل للقضايا العربية والإسلامية محل الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.





جاء ذلك خلال لقائه رئيس وزراء باكستان عمران خان، خلال الزيارة الرسمية التى يقوم بها الى باكستان على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى، إذ بحث الجانبان عددًا من القضايا العربية والإسلامية محل الاهتمام المشترك.

وأكد العسومى اهتمام البرلمان العربى بتعزيز العلاقات بين الدول العربية وباكستان، خصوصا فى ظل وجود آفاق وفرص واعدة للتعاون الشامل بين الجانبين، ولاسيما فى المجال الاقتصادى، وذلك من خلال استكشاف مجالات الاستثمار، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالخطط الوطنية للتنمية المستدامة، وتنويع مجالات الاقتصاد وتعزيز الشراكات التجارية، وإنشاء مجالس تنسيق مشتركة بين الدول العربية وباكستان.



وأعرب رئيس وزراء باكستان عن تقديره الكبير لهذه الزيارة التى تعد الأولى من نوعها على المستوى البرلمانى، مؤكدا على علاقات الصداقة والتعاون التى تجمع بلاده بالدول العربية، والتى تعكسها الزيارات المتبادلة والتنسيق المشترك على أعلى المستويات.

كما أكد تطابق وجهات النظر بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالدعوة إلى تعزيز لغة الحوار البنَّاء فى حل جميع الأزمات، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة العربية ومنطقة آسيا، والسعى المشترك إلى تحقيق ركائز الأمن الاقتصادى المستدام، مشددا على أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تمثل أحد التحديات المشتركة التى يواجهها العالمين العربى والإسلامى، والتى تتطلب تكاتف الجهود من أجل مواجهتها والتغلب عليها.