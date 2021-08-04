جدة - نرمين السيد - وقال فى بيان، إنه "فى الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت لا يسعنى إلا أن أنحنى أمام أرواح الضحايا الذين سقطوا فى هذا اليوم المشؤوم من عمر الوطن. إننا نقف إلى جانب أهالى الضحايا فيما يطالبون به لجهة تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة، ونطالب الجميع بوجوب التعاون مع القضاء من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وإنزال العقاب بجميع الذين كانت لهم يد فى هذه الجريمة فى حق الوطن والشعب".
وتابع: "فى هذه الذكرى الأليمة نطلقها صرخة مدوية إنطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، ونقول للجميع من دون إستثناء أن الوطن فى خطر، وأن لا شىء ينقذه سوى وحدتنا وترفعنا عن الأنانيات والمصالح الشخصية. حمى الله لبنان وشعبه الصابر على آلامه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميقاتى: نقف إلى جانب أهالى ضحايا انفجار مرفأ بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.