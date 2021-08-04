سقوط صاروخ قرب مستوطنة قريبة من لبنان والجيش الإسرائيلي يرد

أفاد مراسلنا، الأربعاء، بسقوط صاروخ قرب مستوطنة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، مما استدعى ردا للجيش الإسرائيلي.

وذكر مراسلنا أن صاروخا سقط في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة كريات شمونة على الحدود الشمالية مع لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات إنذار للتحذير من صواريخ انطلقت في شمال إسرائيل قرب حدود لبنان، اليوم الأربعاء.

وذكر في بيان أن صفارات الإنذار انطلقت في ثلاث مناطق على الأقل قرب الحدود مع لبنان.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وبعدها بلحظات، أشار مراسلنا إلى أن الجيش الإسرائيلي رد بقصف مدفعي على مصدر إطلاق الصاروخ داخل الأراضي اللبنانية.

ويجري رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، في هذه الأثناء، مشاورات بشأن التطورات قرب الحدود اللبنانية.