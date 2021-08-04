قتلى وجرحى جراء تصادم قطاري ركاب في جمهورية التشيك

أفادت وسائل إعلام تشيكية بأن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما جراء تصادم قطاري ركاب في جنوب غربي جمهورية التشيك اليوم الأربعاء.
وأكدت وكالة الأنباء التشيكية ČTK أن الحادث وقع قرب مدينة دوماجليتسه وخلف قتيلين و38 جريحا على الأقل سبعة منهم في حالة حرجة.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم خدمة الإطفاء الإقليمية قوله إن عشرات رجال الإنقاذ ومروحيات وسيارات إسعاف هرعوا إلى موقع الحادث.
بدوره، صرح وزير التجارة والنقل التشيكي كاريل هافليتشيك بأن الحادث وقع، حسب المعطيات الأولية، نتيجة تجاوز سائق أحد القطارين الإشارة الحمراء، مقرا بإصابة نحو 50 شخصا جراءه.
ووصف الوزير الوضع بأنه خطير، مؤكدا أنه يتوجه حاليا إلى موقع الحادث.
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