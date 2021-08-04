الاتحاد الأوروبى يطالب بنتائج عاجلة فى التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، فى بيان إن "الاتحاد الأوروبى يشجع القادة السياسيين اللبنانيين على اغتنام هذه الفرصة لاستعادة ثقة الشعب اللبنانى وتنحية خلافاتهم جانباً، وتشكيل حكومة بسرعة بتفويض قوى لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية".
وأضاف بوريل، أنه يتعين على لبنان أيضاً تنفيذ الإصلاحات التى طال انتظارها، وفقاً لما طلبه الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، والاستعداد للانتخابات فى عام 2022.
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