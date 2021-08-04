طالبان تعلن مسؤوليتها عن استهداف منزل وزير الدفاع الأفغانى

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الأفغانية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، وقوع انفجار بالقرب من منزل وزير الدفاع فى العاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، حسبما ذكر تليفزيون "سى إن إن" الأمريكى، إن الوزير وعائلته لم يصابوا بأذى جراء الانفجار.