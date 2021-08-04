إصابات كورونا حول العالم تتخطى 199 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) فى العالم وصل إلى 199 مليونا و566 ألفا و49 حالة. وبحسب الجامعة، فأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى العالم ارتفع إلى 4 ملايين و246 ألفا و202 حالة. وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشى الوباء، حيث ارتفع إجمالى الإصابات إلى 35 مليونا و238 ألفا و143 حالة، بينما بلغ إجمالى الوفيات الناجمة عن الفيروس 614 ألفا و295 حالة.

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