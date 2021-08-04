مقتل 4 مسلحين فى انفجار قرب منزل وزير الدفاع الأفغانى

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، حسبما ذكر تليفزيون "سى إن إن" الأمريكى، اليوم الأربعاء، إن الوزير وعائلته لم يصابوا بأذى جراء الانفجار.

ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الانفجار.