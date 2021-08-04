الصين تسجل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البلاد سجلت 96 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، مقارنة مع 90 حالة قبلها بيوم.

وأوضحت اللجنة أن 71 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 61 إصابة محلية قبل يوم.

وسجلت 27 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض، ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض على أنها إصابات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93289 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.