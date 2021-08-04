زلزال ثان يضرب غربي تركيا في أقل من 24 ساعة

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بأن زلزالا بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب فجر اليوم الأربعاء، ولاية موغلا، غربي تركيا.
وجاء في بيان صدر عن الإدارة ونشر على موقعها الإلكتروني أن الزلزال وقع في بحر "إيجه" قبالة قضاء "داتشا" التابع للولاية المذكورة في الساعة 01:50 تقريبا بالتوقيت المحلي (22:50 بتوقيت غرينيتش) وعلى عمق 7,15 كيلومترات. وأضاف أن مركزه كان يقع على بعد نحو 44 كيلومترا من القضاء.
ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.
وأمس الثلاثاء ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر القضاء نفسه، لتكون هذه الهزة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.
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