إصابة مدنيين في انفجار قرب منشأة دفاعية أفغانية في كابول

قالت الشرطة الأفغانية إن انفجارا قرب منشأة دفاعية في العاصمة كابول، اليوم الأربعاء، أسفر عن إصابة مدنيين اثنين ومسؤول أمني.
وجاء الانفجار قرب مبنى مديرية الأمن الوطني بعد ساعات من انفجار سيارة ملغومة قرب الحي الدبلوماسي في كابول مما أدى إلى مقتل عدة أشخاص منهم المهاجمون.
ولم تعلن أي جماعة متشددة بعد مسؤوليتها عن هذه السلسلة الأخيرة من الهجمات في كابول.
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