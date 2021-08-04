حرائق الغابات تضرب اليونان من جديد .. والسلطات تغلق الطرق السريعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، اتخذت السلطات اليونانية إجراءًا احترازيًا بـ إغلاق جزء من الطرق السريعة التى تربط العاصمة بشمال وجنوب البلاد.

حرائق الغابات

وأجلت قوات الدفاع المدنى فى اليونان، الأطفال من مخيم صيفى بالقرب من الحريق، كما طلبت من سكان بلدة فاريمبومبى الواقعة على جبل بارنس أن يكونوا فى حالة تأهب.

وخلال الأسبوع الماضى، اندلعت عدة حرائق فى اليونان، أحدها فى جزيرة رودوس، وشمال غرب بيلوبونيز حيث أكلت النيران 3 آلاف هكتار من غابات الصنوبر وبساتين الزيتون قبل أن يتم إخماده مساء الأحد الماضى.