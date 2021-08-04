عاجل.. مصادر بريطانية: السفينة المختطفة قبالة شواطئ الإمارات آمنة

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر بريطانية، أن السفينة المختطفة قبالة شواطئ الإمارات، آمنة بعد مغادرة الخاطفين لها، بحسب نبأ عاجل لقناة العربية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر بريطانية، أن السفينة المختطفة قبالة شواطئ الإمارات، آمنة بعد مغادرة الخاطفين لها، بحسب نبأ عاجل لقناة العربية. كانت البحرية البريطانية، أعلنت اختطاف سفينة، وأن الخاطفين أخلوها بعد اختطافها قبالة خليج عمان.

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