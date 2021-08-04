أغويرو ينفق 500 ألف يورو عقب وصوله برشلونة.. ماذا اشترى؟

بعد ساعات من وصوله إلى برشلونة للانضمام إلى الفريق الكتالوني، أنفق النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو نصف مليون يورو لشراء سيارة.

وقالت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية إن أغويرو اشترى سيارة من طراز "فيراري إس إف 90 سترادال"، وهي أول سيارة هجينة تنتجها الشركة الإيطالية، مقابل 500 ألف يورو.

وأغويرو معروف بعشقه للسيارات، وفي واقعة شهيرة أهدى سيارة "رينج روفر" لأحد موظفي غرف الملابس في ناديه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما ترك سيارة "لامبورغيني" في إنجلترا.

وفي تصريحات سابقة تكشف عن ولعه بامتلاك السيارات الفارهة، قال أغويرو إنه اشترى سيارته "لامبورغيني" عام 2014 مقابل 1.4 مليون دولار، لكنه "لا يعلم لماذا فعل ذلك".

وتابع: "قطعت بها 1200 كيلومتر فقط في 6 سنوات. نادرا ما أستعملها. قضيت عامين أفكر لماذا كان عليّ شراء هذه السيارة".

وعاد أغويرو مؤخرا إلى برشلونة، بعد مشاركته مع منتخب الأرجنتين في "كوبا أميركا" التي توج بلقبها، والحصول على فترة راحة.

وانتقل أغويرو من مانشستر سيتي إلى الفريق الكتالوني قبل أسابيع في صفقة انتقال حر، ليعود إلى إسبانيا بعد انطلاقته الرائعة مع أتلتيكو مدريد.