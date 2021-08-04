الفنانة المصرية فتحية طنطاوي.. رحيل هادئ إثر أزمة قلبية

بعد أن قدمت عشرات الأعمال للدراما والسينما، توفيت الفنانة المصرية فتحية طنطاوي إثر أزمة صحية مفاجئة تعرضت لها خلال الساعات الماضية.

وقال شريف عسكر وهو أحد أقارب الفنانة الراحلة، لموقع "دوت الخليج"، إن "الوفاة حدثت بدون مقدمات. فجأة توقفت عضلة القلب ليتم نقلها لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر".

وتابع عسكر: "لم يكتب الله لها النجاة في المستشفى وتوفيت رغم محاولات الأطباء لإنعاشها. رحمة الله عليها كانت سيدة عظيمة تعمل لآخر نفس لكي تكون بجانب أولادها وترعاهم وتقدم لهم ما يريدون".

وأعلن زوجها الملحن علي سعد أن تشييع الجثمان سيكون بعد ظهر الأربعاء من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر قرب القاهرة.

140 عملا دراميا

شاركت الفنانة الراحلة في نحو 140 عملا فنيا، من أبرزها مسلسل "البخيل وأنا" مع الفنان الراحل فريد شوقي، وفيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع الفنان الراحل أحمد زكي، ومسلسل "الناس في كفر عسكر" مع صلاح السعدني، وفيلم "الطوق والأسورة" مع عزت العلايلي.

وفي عام 2019 قدمت آخر أعمالها وهو مسلسل "أبو جبل" مع مصطفى شعبان، قبل أن تظهر مؤخرا في حفل تكريم زوجها في احتفالية "50 سنة فن" التي أقامها النجم المصري محمد صبحي.

نجومية من نوع خاص

ونعت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، الفنانة الراحلة واصفة إياها بأنها "من أبرز ممثلات جيل الثمانينات والتسعينات وبدايات الألفية الثانية، واستطاعت النجاح في صنع نجومية من نوع خاص".

وتابعت الوزيرة في رسالتها التي نشرتها على صفحة وزارة الثقافة على "فيسبوك"، أن "الراحلة جذبت القلوب بتجسيد شخصيات في عدد من الأعمال المهمة التي تركت أثرا كبيرا في وجدان الجمهور"، موجهة العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمدها برحمته.

ونشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية نعيا للفنانة الراحلة، دعت فيه الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وقدمت العزاء لأهلها ومحبي فنها في كل مكان.