سيناتور جمهوري بارز: علينا مواجهة الأجندة الإرهابية لإيران

حث كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي جيم ريش، حكومة بلاده على "فعل المزيد لمواجهة الأجندة الإرهابية لإيران"، وذلك بعد حوادث اعتداء على السفن في مياه الخليج.

وقال ريش في تصريحات لـ"دوت الخليج"، الأربعاء، إن "هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها إيران سفنا دولية".

وتأتي تصريحات السيناتور الجمهوري البارز بعدما نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر أمنية بحرية، الأربعاء، قولهم إنه "من المرجح أن قوات مدعومة من إيران قد استولت على ناقلة نفط في الخليج".

وجاء ذلك بعد أن ذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق أن "حادث خطف محتملا" وقع في مياه الخليج، الثلاثاء.

وأضاف ريش أن "الهجمات التي حصلت هذا الأسبوع بمثابة تذكير آخر بأجندة إيران الإرهابية المستمرة"، موضحا أن "هذه الاعتداءات التي يضاف لها محاولة اختطاف مواطنة أميركية والهجمات على القوات العسكرية والدبلوماسيين في الخارج، تؤكد على الخطر الإيراني الحقيقي على مصالح الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة".

وتابع: "على الولايات المتحدة أن تفعل المزيد لمواجهة الأجندة الإرهابية لإيران".

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت أنها "تشعر بالقلق وتدرس التقارير الخاصة بالواقعة التي حدثت في خليج عُمان"، لكن "من السابق لأوانه" إصدار حكم بشأن الأمر.

ويأتي الحادث الأخير بعد تصاعد التوتر في المنطقة، على خلفية هجوم على الناقلة "ميرسر ستريت" التي تديرها إسرائيل قبالة سواحل عُمان قبل أيام، وتسبب بمقتل اثنين من أفراد طاقمها.

وألقت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بالمسؤولية على إيران، في الهجوم الذي نفذته طائرة من دون طيار.