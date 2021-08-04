كورونا يواصل حصد الأرواح فى المكسيك .. 657 وفاة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة المكسيكية فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ وباء "كوفيد 19" فى البلاد ارتفعت إلى مليونين و880 الفًا و409 حالات، فيما بلغ إجمالى الوفيات 241 ألفًا و936 حالة.

كورونا فى المكسيك

وتعد المكسيك فى المركز الـ 16 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابعة تسجيلًا للوفيات الناجمة عن الجائحة، فيما ذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى لضحايا الفيروس قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.