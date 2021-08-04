ضربات قاصمة من الجيش اليمنى لـ عصابات الحوثى فى الجوف

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفاد مصدر عسكرى يمنى، بأن قوات الجيش تصدت لمحاولة من قبل ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران، إلى مواقع عسكرية غرب جبهة الخنجر، وأسقطت منهم 18 قتيلا وجريحًا، فما كان منهم إلا أن لاذوا بالفرار.
وأكد المصدر أن مدفعية الجيش اليمنى استهدفت تجمعات لـ ميليشيات الحوثى الإرهابية فى عدة مواقع بالجبهة وكبدتها خسائر فى الأرواح والعتاد حيث دمرت عربة مدرعة، كما قتلت القوات اليمنية جميع من كانوا على متنهما.
وأضاف أن الجيش اليمنى استعاد أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة التى خلَّفتها عناصر الميليشيا قبل فرارها.
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