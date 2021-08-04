شعر بها سكان طوكيو .. هزة أرضية تضرب سواحل اليابان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، حدثت الهزة على بعد 128 كيلومترا شرق العاصمة اليابانية طوكيو، و120 كيلومترا قبالة ساحل هاساكى، فجر اليوم الأربعاء حسب التوقيت المحلى.

وقالت الهيئة، إن هزات طفيفة أعقبت الهزة الأولى، فيما أفاد صحفيون يغطون أولمبياد طوكيو 2020 بأنهم شعروا بالهزة فى العاصمة.