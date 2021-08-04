جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، حدثت الهزة على بعد 128 كيلومترا شرق العاصمة اليابانية طوكيو، و120 كيلومترا قبالة ساحل هاساكى، فجر اليوم الأربعاء حسب التوقيت المحلى.
وقالت الهيئة، إن هزات طفيفة أعقبت الهزة الأولى، فيما أفاد صحفيون يغطون أولمبياد طوكيو 2020 بأنهم شعروا بالهزة فى العاصمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شعر بها سكان طوكيو .. هزة أرضية تضرب سواحل اليابان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.