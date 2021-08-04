كورونا يواصل قصف البرازيل .. 32.316 إصابة جديدة و1.209 وفيات

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ موقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" فى البلاد إلى 19 مليونا و985 ألفًا و817 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 558 ألفا و432 حالة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.