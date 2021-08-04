بايدن : نعيش مأساة بسبب كورونا .. والوضع سيزداد سوءا

ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قال بايدن فى كلمة له بالبيت الأبيض، إن بلاده تشهد جائحة بسبب الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحًا أن الذين تم تطعيمهم نادرًا ما يتعرضون للإصابة أو يدخلون المستشفيات.
وأكد الرئيس الأمريكى، أن الدول التى لم يتم تطعيم عدد كبير من مواطنيها، بها تتراوح معدلات الإصابات بـ "كوفيد 19" فيها بين 10 و20 ضعفًا، معبرا عن ذلك بقوله "إن الجائحة انتشرت كالنار فى الهشيم بين الذين لم يتلقوا اللقاح".
كورونا فى أمريكا
وتعانى الولايات المتحدة من ارتفاع حالات الإصابة بـ الفيروس التاجى منذ ما يقرب من شهر بمتوسط يتجاوز 85 ألف حالة فى اليوم خلال أسبوع.
جدير بالذكر، أن أمريكا تأتى فى المركز الأول على مستوى العالم تسجيلا للإصابات والوفيات بـ كورونا حيث يتجاوز إجمالى المصابين فيها 35 مليونا و900 ألف شخص، كما حصدت الجائحة أرواح ما لا يقل عن 630 ألفًا.
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