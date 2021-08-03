اتحاد الشغل التونسى يدين استقواء النهضة بجهات أجنبية وتهديدات الغنوشى

جدة - نرمين السيد - وشدد الاتحاد، بحسب قناة "العربية الحدث"، على ضرورة الكشف عن جرائم الانتخابات والفساد والإرهاب، داعين لتطبيق القانون على الجميع وفي مقدمتهم النواب المتورطين بقضايا. وطالب اتحاد الشغل التونسى، بضرورة الكشف عن جرائم التسفير لبؤر العنف والاغتيالات السياسية.

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