أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ صالح الموسمي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ صالح الموسميبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح أحمد ناصر الموسمي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ علي صالح أحمد ناصر الموسمي وإخوانه وكافة آل الموسمي في مديرية القفر محافظة إب في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع..

وأشاد بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشرفة وعطائه الاجتماعي الزاخر بالأعمال الخيرة وإصلاح ذات البين.. سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون ".