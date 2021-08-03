الجيش الإسرائيلي: إحباط تسلل 4 فلسطينيين من غزة

دوت الخليج :- أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أنه أحبط الليلة الماضية محاولتي تسلل عبر منطقة السياج الفاصل جنوبي قطاع غزة إلى إسرائيل.
أفاد بذلك الناطق باسم الجيش، موضحا أن المشتبه الأول به الذي حاول التسلل عثر معه على قطاعة وسكين، وتم تحويله للتحقيق من قبل قوات الأمن.
وأضاف أن ثلاثة فلسطينيين آخرين اعتقلوا وبحوزتهم سكينتان لدى محاولتهم التسلل ويجرى التحقيق معهم في موقع الحادث.
المصدر: i24News
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