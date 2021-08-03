مصرع ضابط شرطة أمريكى جراء تبادل لإطلاق النار بالقرب من البنتاجون

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن المصدر قوله، بأن شرطيًا لقى حتفه جراء تبادل لإطلاق النار بالقرب من مبنى البنتاجون.

ووقع إطلاق النار فى وقت سابق من اليوم فى محطة للحافلات فى مجمع البنتاجون وتسبب فى إغلاق مؤقت للمبنى، ومنع الناس من الخروج منه.

وأعادت الشرطة الأمريكية، فتح مبنى وزارة الدفاع بعد السيطرة على الوضع عقب إطلاق نار بالقرب من المبنى.