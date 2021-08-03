3 آلاف بيوم واحد.. ارتفاع عدد لاجئى إثيوبيا فى السودان

جدة - نرمين السيد - عبر 3 آلاف إثيوبى الحدود مع السودان، مساء الإثنين، فى أكبر موجة لاجئين تجتاز الحدود بين البلدين، منذ اندلاع القتال فى إقليم تيجراى فى نوفمبر الماضى، بين جبهة تحرير الإقليم والقوات الاتحادية التابعة لحكومة آبى أحمد.





واستقر اللاجئون الإثيوبيون فى منطقة القضارف السودانية المحاذية للحدود.

ومع هذا الرقم، يصبح إجمالى عدد اللاجئين الإثيوبيين فى السودان نحو 90 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "كونا" عن مصدر لم تسميه القول إن هذه الموجة الجديدة ربما تشير إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية غربى أثيوبيا جراء تصاعد النزاعات المسلحة فيها.

وأضاف المصدر أن السلطات السودانية استقبلت اللاجئين الذين ينتمون لقبائل الكومنت من إقليم أمهرة الإثيوبى، حيث وفرت لهم المأوى المؤقت.

واستقبال لاجئين من منطقة أمهرة المجاورة لإقليم تيجراى يشير إلى اتساع رقعة القتال فى إثيوبيا، لكن يصعب التأكد من معرفة ما يجرى فى إثيوبيا على وجه الدقة بسبب التعتيم الذى تفرضه الحكومة المركزية.

وذكرت تقارير إعلامية فى الأيام الأخيرة أن الاشتباكات امتدت إلى إقليمى أمهرة وعفار شمالى إثيوبيا.