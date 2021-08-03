وزير الخارجية الأفغانى يطالب بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن هجمات طالبان

جدة - نرمين السيد - طالب وزير الخارجية الأفغانى محمد حنيف أتمار، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الهندى اسجى شانكار، بالدعوة إلى جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن هجوم طالبان المتزايد.





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