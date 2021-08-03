بلينكن يؤكد ضرورة تسريع مفاوضات السلام فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفقا لما أوضحه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفى بين بلينكن والرئيس الأفغانى أشرف غنى بهدف تأكيد التزام الولايات المتحدة القوى والدائم تجاه أفغانستان.
وأشار برايس إلى أن بلينكن وغنى شددا خلال الاتصال على أهمية أن تتيح هذه التسوية السياسية للشعب الأفغانى التعبير عن رأيه فى اختيار قادته، وأن تمنع استغلال أفغانستان فى تهديد الولايات المتحدة وحلفائها.
ونوه إلى أن الطرفين أدانا هجمات طالبان المستمرة واستنكرا إزهاق أرواح الأبرياء وتشريد المواطنين من منازلهم.
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