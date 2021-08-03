فيديو : ابو قديس يكشف ثلاث خيارات أمام طلاب التوجيهي بعد الغاء نظام " السات " الأمريكي

دوت الخليج - : ناقشت لجنة الشباب والتعليم النيابية الأثنين قضية 850 طالبا وطالبة قدموا امتحان التوجيهي بعد الغاء نظام السات الامريكي .
ولدى عرض رئيس اللجنة النائب بلال المومني لقضية هؤلاء على وزير التربية محمد أبو قديس الذي حضر الاجتماع ، قال الوزير إن هناك ثلاث خيارات سنطرحها على الطلاب في لقاء سيتم غدا مع ممثلين عنهم :
الخيار الأول : اجراء امتحان آخر .
الثاني : ان يختاروا برنامج آخر غير سات الذي توقف .
الحل الثالث : أن يختاروا مواد من الثانوية العامة الاردنية .
المدينة نيوز سجلت حديث الوزير وإليكموه بالفيديو :
: المدينة نيوز - بتول دانو تيكا
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