رئيس لبنان: الحقيقة وراء انفجار مرفأ بيروت ستظهر

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، قال "عون"، فى عشية ذكرى انفجار مرفأ بيروت: "الشعب اللبنانى تجمعت فى وجهه كل المآسى، من قلبى أقول لعاصمتنا الحبيبة بيروت ستظهر الحقيقة وسيأخذ كل مذنب جزاءه وستنهضين من جديد".

وأضاف: "4 أغسطس من السنة الماضية وقع زلزال غير مسبوق فى تاريخ البلاد، احترق وجه بيروت واحترقت معه أوجه كثيرة وخسرنا معه أرواحا كثيرة بسبب تراكم الإهمال على مر السنين وعلى مختلف المستويات".

وتابع: "أحس بآلام الأهل والأصدقاء الذين فقدوا أحباءهم فى هذا الانفجار، وأنا واحد منهم".

وأردف رئيس لبنان قائلا: "نعم للتحقيق النزيه والجرىء وصولا للمحاكمات العادلة، نعم للقضاء القوى الذى لا يتراجع أمام صاحب سلطة مهما علا شأنه.. لكن يلزم أن نترك التحقيق يأخذ مجراه".

وأوضح: "ما حصل خلال آخر سنتين من انهيار اقتصادى ومالى مع كل تأثيراته الحياتية والاجتماعية والنفسية يهدد بانهيار الدولة اللبنانية بكل مقاومتها ومؤسساتها".

وختم بالقول: "اليوم عندنا فرصة تشكيل الحكومة، وأعدكم أننى أبذل كل جهدى مع الرئيس المكلف لتذليل كل العراقيل أمام تشكيل حكومة جديدة".

ويحيى لبنان، الأربعاء، ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، الذى قتل أكثر من 200 شخص، وشرد أكثر من 300 ألف شخص وألحق دمارا هائلا بالعاصمة اللبنانية.