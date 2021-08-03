قيس سعيد يصدر قرارًا رئاسيًا بإنهاء تكليف وال بولاية صفاقس

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قد أصدر، قرارات تم بموجبها إعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشى، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء وزير الدفاع ووزيرة العدل من منصبيهما.

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